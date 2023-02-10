Белгород, , 14:29 — REGNUM Военнослужащий был ранен во время атаки прилетевшим со стороны Украины боевым дроном в Белгородской области. Пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями ног, об этом сообщил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Около 3 часов дня 9 февраля на территории Белгородской области беспилотником были атакованы позиции погрануправления в районе посёлка Журавлевка. С дрона было сброшено самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, оно было изготовлено на основе взрывного боеприпаса ВОГ-17. В результате взрыва пострадал один военнослужащий.

«Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение с осколочными ранениями обеих ног. Ему была проведена операция по удалению осколков», — сообщил собеседник агентства.

Подобный случай произошёл в тот же день в Брянской области около поселка Белая Березка, там в результате атаки беспилотника военнослужащий получил многочисленные раны лица.