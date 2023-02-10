Польша может попробовать «продать» франко-немецкой оси свое согласие не препятствовать скорому завершению украинского конфликта, чтобы Евросоюз мог сосредоточиться на подготовке торговой войны с США. Но, скорее всего, правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) синице в руке предпочтет журавля в небе, надеясь на «победу над Россией».

Станислав Стремидловский, , 15:32 — REGNUM Если смотреть на итоги специального саммита ЕС, состоявшегося 9 февраля в Брюсселе, участие в котором принимал президент Украины Владимир Зеленский, глазами польских пропагандистов, то Варшаве «все удалось».

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон © Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Так, например, представляет события правительственный польский телеканал TVP. «Польша как прифронтовая страна, и в то же время играющая особую роль в политической и военной поддержке атакованной Россией Украины, сыграла сегодня (9 февраля — С. С.) решающую роль во время специального саммита Евросоюза с президентом Владимиром Зеленским», — говорится в сюжете главной «польской кнопки».

А как на самом деле?

Украинские издания и портал офиса президента Украины о какой-то «решающей роли» Варшавы не упоминают.

Главными направлениями зарубежных визитов Зеленского в эти дни обозначены Лондон, Париж и Брюссель. Причем Великобритания стоит на первом месте как страна, где 8 февраля украинский президент, как замечает портал «Європейська правда», в ходе выступления в Вестминстерском дворце «изложил видение нового миропорядка».

Такой «британский акцент» киевского режима вызывает настороженность Европейского союза, которому приходится согласовывать интересы 27 стран — членов ЕС, в то время как Великобритания после Brexit обрела существенную внешнеполитическую маневренность. Это позволяет Киеву и Лондону оперативно выходить на двусторонние решения.

Подобную игру украинский президент пытался вести и в Брюсселе.

Но формат двусторонних переговоров невыгоден Евросоюзу, так как он будет провоцировать политические расколы между европейскими странами, что происходит уже сейчас.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский © Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как отмечает итальянский журнал Limes, даже устроенные «групповые и недолгие» переговоры лидеров государств — членов ЕС с украинским президентом вызвали «неизбежные трещины».

Речь идет о состоявшейся 8 февраля «спонтанной» встрече президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца с Зеленским. Париж пошел на нее, увидев угрозы для франко-немецкой оси в том, как украинского лидера принимали в Великобритании.

Это выглядело как своего рода «помпезный государственный визит», отмечает французское издание Le Soleil, «достаточно, чтобы некоторые говорили, будто Зеленский предпочел Лондон Парижу».

Франко-немецкая ось не хочет позволить британцам полностью замкнуть на себя Киев, понимая, что Лондон заинтересован в сохранении статуса Украины как отравленной щепки в теле Европы. Но даже в этом случае премьер-министр Италии Джорджия Мелони сочла неуместным мини-саммит с Зеленским в Париже, что, очевидно, вызвало и отказ Рима на просьбу украинского президента организовать двустороннюю встречу с Мелони.

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц © Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поэтому, когда TVP сообщает, что «глава польского правительства Матеуш Моравецкий, как рассказали нам наши информаторы, был единственным руководителем, с которым Зеленский разговаривал лицом к лицу», это в глаза Евросоюза является не плюсом для Варшавы, а минусом.

Тем более что Польша своими амбициозными инициативами на украинском направлении пытается спровоцировать ЕС на принятие опасных и непредсказуемых действий в отношении России.

Журналист итальянской газеты Corriere della sera прямо задал Моравецкому вопрос о стремлении Варшавы обратить украинский кризис себе на пользу, перенеся центр тяжести Европы в сторону нового геополитического баланса с Польшей во главе, и заменить традиционное франко-германское лидерство. Моравецкий не просто не опровергает этот тезис. Премьер заявляет, что в контексте «войны на Украине» желаемая «победа над Россией — это смысл существования Польши и Европы».

Таким образом Варшава приравнивает свои внешнеполитические интересы к внешнеполитическим интересам всего Европейского союза.

Но с этим не согласятся многие страны и прежде всего франко-немецкая ось. Безусловно, Берлин и Париж в настоящее время серьезно обеспокоены затягиванием украинского кризиса. Некоторые косвенные данные говорят, что Франция хотела бы видеть его завершение не позже лета сего года.

Однако прогнозирующие перекидывание конфликта на следующий год многочисленные американские аналитики, похоже, намекают, что в интересах Вашингтона дальнейшее экономическое «обескровливание» Евросоюза на фоне протекционистской политики по отношению к собственным предпринимателям и действий по «стимулированию» переноса высокотехнологичного европейского бизнеса в США.

На этом фоне Германия и Франция готовятся к трудной битве в ЕС, где им нужно убедить остальных в необходимости разрешить правительствам вкладывать деньги в национальные компании.

Польша, в свою очередь, заинтересована в сохранении статуса «прифронтового государства», рассчитывая, что это поможет ей как в ослаблении России, так и в споре с Брюсселем о выделении средств из европейского Фонда восстановления экономики и семилетнего бюджета ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий © Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вопрос в том, что будет делать Варшава.

Она может попробовать «продать» франко-немецкой оси свое согласие не препятствовать скорому завершению украинского конфликта, чтобы Евросоюз мог сосредоточиться на подготовке торговой войны с США. Но, скорее всего, правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) синице в руке предпочтет журавля в небе, надеясь на «победу над Россией» и ее распад. Для Варшавы это большой риск, однако поляки, когда речь заходит о Москве, любят идти ва-банк.

Поэтому Польша в битве ЕС, США и Великобритании за Украину продолжит подливать керосин в костер, пока тот не опалит самих поляков.