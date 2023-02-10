Бухарест, 10 февраля, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Информацию, распространяемую Киевом, о пролёте российской ракеты над территорией Румынии, минобороны республики не подтвердило, сообщает 10 февраля Reuters.

Artur Widak/Zuma/TASS Бухарест, Румыния

«Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается», — сообщает военное ведомство Румынии.

В минобороны Румынии пояснили, что со стороны Чёрного моря двигалась цель, запущенная с российского военного корабля. Её засекла система воздушного наблюдения румынских ВВС.

Цель («вероятно, ракета») пересекла воздушное пространство Молдавии, а затем развернулась и повторно вошла в воздушное пространство Украины, «ни разу не пересекая воздушного пространства Румынии», сообщили в румынском минобороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона заявила, что две российские крылатые ракеты вошли 10 февраля в воздушное пространство Украины, Молдавии и Румынии.