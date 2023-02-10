Москва, , 14:31 — REGNUM Министр обороны Германии Борис Писториус недвусмысленно намекнул на желательность устранить российское руководство, что «абсолютно недопустимо» для официального лица. Об этом 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Она отреагировала на заявление Писториуса о том, что мир якобы стал бы лучше без российского президента Владимира Путина. Захарова отметила, что это было высказывание не частного лица, а представителя избранной власти реальной страны.

«В своей безоглядной поддержке киевских нацистов западные лидеры переходят все мыслимые и немыслимые границы», — сказала представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что в истории Германии уже были случаи, когда власти этой страны объявляли о необходимости уничтожить лидеров ряда стран и даже народов, чтобы стало легче жить. Она призвала правительство ФРГ внимательней приглядеться к Писториусу и его «русофобским заявлениям».

Напомним, 2 февраля Путин, комментируя согласие Германии отравить на Украину танки Leopard, отметил, что России вновь угрожают немецкие танки.

Читайте ранее в этом сюжете: Spiegel: Зеленский жалуется, что ФРГ приходится заставлять поставлять танки