Башкирия, 16 сентября, 2004, 17:00 — ИА Регнум. Открытие сразу двух представительств РБ - в Магнитогорске и Оренбурге - готовит в настоящее время Министерство внешнеэкономических связей и торговли РБ.

Организациям, которые будут выступать от имени республики, вручат договоры поручения и доверенности на ведение представительской деятельности. В Челябинской области ответственность за сотрудничество будет возложена на ООО "Башкирский торговый дом", в Оренбургской - на ООО "Предприятие "СВС", сообщило ИА "Башинформ".