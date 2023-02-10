Москва, 10 февраля, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Для России тема мирного договора с Японией закрыта. Об этом на брифинге 10 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Мария Захарова

«Для нас она [тема мирного договора] закрыта», — сказала Захарова.

Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что японское правительство нацелено на заключение мирного договора с Россией. В Токио считают одним из главных приоритетов возобновление проекта по посещению жителями могил на южных Курильских островах.