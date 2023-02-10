Молдавия, , 14:17 — REGNUM После сообщений о якобы нарушении воздушного пространства Молдавии ракетой посла России Олега Васнецова вызвали в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Об этом 10 февраля сообщается в официальном телеграм-канале внешнеполитического ведомства республики.

Олег Васнецов © Александр Связин/Sputnik/РИА Новости

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«Глава молдавской дипломатии Нику Попеску распорядился срочно вызвать в МИДЕИ посла Российской Федерации Олега Васнецова с тем, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение воздушного пространства в результате пересечения российской ракетой суверенной территории Молдавии», ― заявил пресс-секретарь МИДЕИ Даниел Водэ.

Он также добавил, что Кишинёв решительно отвергает последние недружественные действия и заявления в сторону республики и призывает прекратить конфликт на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в министерстве обороны Молдавии заявили, что ответственные структуры учреждения обнаружили ракету, которая пересекла воздушное пространство республики над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района. Чья именно это была ракета, не уточнялось, однако сообщалось, что она летела в сторону Украины.