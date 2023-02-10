Москва, , 14:15 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили российском внешнеполитическом ведомства.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Арарат Мирзоян тепло поздравил Сергея лавров с Днем дипломатического работника. Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки, выразив обоюдный настрой на укрепление союзничества Москвы и Еревана», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны также обсудили сложившуюся между Арменией и Азербайджаном ситуацию, а также способы нормализации этих отношений.

Ранее в Министерстве обороны Армении опровергли информацию азербайджанских СМИ о планах напасть на позиции Азербайджана в Нагорном Карабахе.

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