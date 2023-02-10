Москва, 10 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана. Соответствующий меморандум подписали в Кабуле, сообщил 10 февраля посол РФ Дмитрий Жирнов в интервью телеканалу «Россия 24».

Валерий Мельников/РИА Новости Кабул, Афганистан

«Буквально несколько дней назад в Кабуле был подписан меморандум о строительстве ТЭЦ на севере Афганистана», — сказал Жирнов.

Посол отметил, что российский бизнес пока еще тестирует исламские финансовые нормы.

По словам дипломата, российские производители труб также готовы подключиться к строительству афганского участка газопровода TAPI.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин оценил ситуацию в Афганистане после бегства США.