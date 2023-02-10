Москва, 10 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Немедленно снять санкции против Сирии после произошедших в Арабской Республике землетрясений призывает Россия. Об этом 10 февраля заявила на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Juma Mohammad/Zuma/TASS Последствия землетрясения в Сирии

Как отметила российский дипломат, в данный момент введённые против Сирии санкционные меры продолжают действовать, что как минимум затрудняет для других стран участие в ликвидации последствий стихийного бедствия и оказание помощи сирийскому населению.

Также она уточнила, что на фоне масштабов землетрясения такого рода поведение стран Запада является противоречащим нормам человеческой морали, а заявления о невозможности оказания помощи Сирии из-за санкций — это «бесчеловечная логика».

«Мы призываем незамедлительно пересмотреть эту антигуманную позицию, снять действующие в отношении Сирии ограничительные меры. Еще раз подчеркиваем востребованность срочной международной помощи Сирии в тесной координации с правительством Сирии», — сказала Захарова, также призвав страны мира протянуть руку помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей от землетрясения.