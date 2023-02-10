Песков известил, что Кремль определился с датой президентского послания. Главное

Москва, , 15:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин 21 февраля в Гостином дворе огласит своё послание Федеральному собранию, сообщил 10 февраля журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Послание Президента Федеральному Собранию Kremlin.ru

По его словам, в послании парламенту глава государства сделает акцент на текущей ситуации. Также пресс-секретарь российского лидера не исключил, что при оглашении послания Путина будут присутствовать новые категории приглашенных, включая участников специальной военной операции (СВО) на Украине.

Представители СМИ поинтересовались, изменится формат «Прямой линии» с Путиным? На что Дмитрий Песков ответил:

«Формат общения с людьми — прямая линия — по-прежнему на повестке дня, формат востребованный, безусловно, он состоится».

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Не осталась незамеченной тема разговоров про отзыв у Владимира Путина высшей награды Франции — ордена Почётного легиона.

«Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», — отметил Песков.

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Вопрос о том, что украинский президент Владимир Зеленский якобы передал президенту Молдавии Майе Санду «российский документ» с планом по дестабилизации ситуации в стране, Песков посоветовал адресовать самому Зеленскому — в Кремле не знают, о чем речь.

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Также Песков пояснил, что Россия не будет объявлять траур из-за землетрясения в Турции и напомнил, что глава государства выразил соболезнования народу жатой республики в лице президента.

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Из других вопросов представителей СМИ интересовала судьба концепции внешней политики России. Представитель Кремля заверил, что она появится уже в ближайшее время.

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Как сообщало ИА REGNUM, о возможности приглашения на оглашение послания президента России Владимира Путина в парламенте новых категорий приглашённых и в том числе участников специальной военной операции (СВО), пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам сегодня, 10 февраля.

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