Состоялась аудиенция Зеленского у короля Бельгии
Брюссель, 10 февраля 2023, 14:08 — REGNUM Аудиенция украинского президента Владимира Зеленского у короля Бельгии Филиппа I состоялась 10 февраля в Брюсселе, сообщили в пресс-службе главы Украины.
Отмечается, что Зеленский на встрече с королём выразил руководству и народу Бельгии благодарность «за всестороннюю поддержку, которая оказывается Украине».
Также в офисе президента Украины сообщили, что он во время встречи с Филиппом изложил бельгийскому королю суть своей так называемой формулы мира.
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Напомним, суть «формулы мира», состоящей из десяти условий, Зеленский раскрыл в середине ноября на саммите G20.
В этой формуле среди прочих фигурируют положения о «территориальной целостности Украины» и о прекращении СВО и «выводе российских войск».
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