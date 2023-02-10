Брюссель, 10 февраля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Аудиенция украинского президента Владимира Зеленского у короля Бельгии Филиппа I состоялась 10 февраля в Брюсселе, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Pool Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и король Бельгии Филипп I

Отмечается, что Зеленский на встрече с королём выразил руководству и народу Бельгии благодарность «за всестороннюю поддержку, которая оказывается Украине».

Также в офисе президента Украины сообщили, что он во время встречи с Филиппом изложил бельгийскому королю суть своей так называемой формулы мира.

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Напомним, суть «формулы мира», состоящей из десяти условий, Зеленский раскрыл в середине ноября на саммите G20.

В этой формуле среди прочих фигурируют положения о «территориальной целостности Украины» и о прекращении СВО и «выводе российских войск».