Москва, 10 февраля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Решение Банка России оставить ключевую ставку без изменений, на уровне 7,5% годовых, демонстрирует взвешенный подход регулятора и независимость его политики по поддержанию макроэкономической стабильности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков (СРЗП).

Сергей Фадеичев/ТАСС Анатолий Аксаков

При этом парламентарий выразил уверенность в том, что ключевая ставку будет понижаться в течение 2023 года.

«Экономическая ситуация улучшается — показатели значительно лучше, чем пророчили недружественные западные государства. И инфляция будет под контролем», — заявил Аксаков.

Для активизации инвестиционного процесса в экономике, развития передовых направлений и проектов сейчас важнее регуляторные меры Банка России и правительства, стимулирующие кредитование и инвестиции структурной перестройки экономики на основе передовых технологий. Соответствующая программа разработана, важно быстро и эффективно её реализовать, добавил парламентарий.