Глава Курской области сообщил об ударах по позициям ВСУ на границе
Курск, 10 февраля 2023, 14:02 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооруженных формирований Украины (ВФУ) возле российско-украинской границы в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.
«В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ», — написал Старовойт, призвав жителей сохранять спокойствие.
Напомним, приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.