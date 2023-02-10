Курск, 10 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооруженных формирований Украины (ВФУ) возле российско-украинской границы в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий ВС Росии

«В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ», — написал Старовойт, призвав жителей сохранять спокойствие.

Напомним, приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ.