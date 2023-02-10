Москва, 10 февраля, 2023, 14:02 — ИА Регнум. За комментариями к заявлению из Киева о том, что российские ракеты якобы зашли в воздушное пространство Молдавии и Румынии, следует обратиться в Минобороны РФ, сообщил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«Нет, не мог бы это прокомментировать, — сказал Песков. — Это связано непосредственно уже с самой специальной военной операцией. Это вопросы Министерства обороны».

Напомним, ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в воздушное пространство Молдавии и Румынии сегодня вошли две российские ракеты «Калибр». Затем они якобы вошли в воздушное пространство Украины.