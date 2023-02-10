В России будет утверждена новая концепция внешней политики — Песков

Москва, , 13:58 — REGNUM В ближайшее время в России будет утверждена новая концепция внешней политики. Об этом сообщил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин © Алексей Никольский/РИА Новости

«Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Напомним, днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков анонсировал утверждение в ближайшее время концепции внешней политики России. По словам дипломата, в документе будут присутствовать новые элементы, в частности, одной из задач, над которым будет идти работа, он назвал создание привлекательности внешнеполитического курса Российской Федерации, как и страны в целом.

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