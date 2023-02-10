Москва, 10 февраля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В ближайшее время в России будет утверждена новая концепция внешней политики. Об этом сообщил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Владимир Путин

«Это будет уже в ближайшее время, мы ожидаем», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Напомним, днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков анонсировал утверждение в ближайшее время концепции внешней политики России. По словам дипломата, в документе будут присутствовать новые элементы, в частности, одной из задач, над которыми будет идти работа, он назвал создание привлекательности внешнеполитического курса Российской Федерации.