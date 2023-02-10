Москва, , 13:57 — REGNUM На уходящей неделе telegram-каналы России писали про обстрел полиции фейерверком, день пельменя, даму, приютившую пятьсот летучих мышей, и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Фейерверк

Центральный федеральный округ

«Потерялся дрон» — такое объявление появилось на улице Москвы. Нашедшего просят вернуть дрон владельцу за вознаграждение. «Привыкшие к объявлениям о пропаже собачек весьма обескуражены. Ну, а что, какое время — такие и потери», — комментирует «Москва на максималках».

В Воронеже произошла совершенно сюрреалистическая погоня. Водитель под наркотиками и с рысью-каракалом в багажнике пытался уехать от полицейских и, чтобы они отстали, выпускал в них фейерверки. Не помогло. Машину остановили, водителя задержали, каракала сдали в зоопарк, пишет «Воронеж №1».

Северо-Западный федеральный округ

Уж сколько раз твердили миру… Две девушки на станции «Разлив» в Ленинградской области решили во что бы то ни стало сделать селфи на фоне железной дороги, стоя вплотную к рельсам, и еще при движущемся поезде. Машинисту пришлось применить экстренное торможение. Состав все равно задел девиц, хотя и по касательной. «Петербург с огоньком» пишет, что обе остались живы, но госпитализированы.

Знаете, где самые дешевые квартиры в России? В Республике Коми — в городах Инта и Воркута. «Двушку» можно купить за 135 тысяч рублей, «трешку» — за 160 тысяч. «На этом позитив заканчивается по одной простой причине: такого дешевого жилья с каждым годом на севере Коми становится все больше из-за оттока населения», — грустят «Усы Печорина».

В соседней Архангельской области другая беда. Волки продолжают терроризировать население. «Дед Помор» передает, что недавно было зарегистрировано нападение на человека, что давно считается большой редкостью не только в Поморье, но и в российских масштабах. Граждан, в том числе в окрестностях Архангельска, просят сообщать о волках по номеру 112.

Приволжский федеральный округ

«Известия Мордовии» узнали о появлении необычного пассажира железных дорог, который может абсолютно бесплатно ездить на любых поездах. Это мальчик, появившийся на свет в поезде, проезжавшем Мордовию. Руководство РЖД сделало ему подарок на всю жизнь и готово хоть сто лет возить его бесплатно.

В Пензенской области набирает обороты гастрономическая тема. Особым вниманием пользуются блюда по историческим рецептам. Такие, например, приготовят на Масленицу в селе Радищево. «Сурский край» сообщает, что там будет и некая секретная «Уха по-аблязовски». Что в ней уникального, узнают только гости праздника.

Тем временем в Удмуртии отгремел девятый «Всемирный день пельменя». «Итиль» узнал, что на пельменном фестивале кроме конкурсов и кулинарных мастер-классов был даже «пельменный кубок КВН» и полумарафон, победителям которого вручали тазик пельменей.

Пельмени stafichukanatoly

Южный федеральный округ

В Ростовской области 39-летняя жительница Азова решила, что коротать время с котами — несолидно, и приютила летучих мышей, разместив их в своей однокомнатной квартире. Мышей много — пятьсот. «Ростовская телега» пишет, что соседи сильно против таких «домашних животных».

Летучая мышь Марина Каширская © ИА REGNUM

Северо-Кавказский федеральный округ

Памятник Чебурашке решили поставить в Кисловодске, на улице Карла Маркса. Здесь проходили съемки недавнего фильма про Чебурашку, напоминает «Ставропольская правда».

Чечня замахнулась на рекорд России, который принадлежит Москве. В республике построят школу-гигант на 2,5 тысячи мест. Такая же огромная находится в Москве в новом жилом квартале на территории бывшего завода ЗИЛ. «Но если для Москвы строить школы-гиганты — дело привычное, то в Чечне такой образовательный комплекс — настоящее событие и жизненная необходимость», — считают «Стрелы Казбека».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге гость ресторана нашел в клешне краба… жемчужину. «4 канал | Екатеринбург» пишет, что это почти невероятное событие. Тем более не на побережье. Счастливый гость забрал жемчужину себе.

Сибирский федеральный округ

Остроумное решение придумал красноярец, которого пытались ограбить. Предыстория такая: житель города познакомился в соцсетях с девушкой, договорился о встрече, но та подсела к нему в машину с другим мужчиной, который вытащил нож и потребовал ехать до ближайшего банкомата. Водитель выполнил требование, а затем по дороге специально врезался в патрульную машину. Грабители задержаны, возбуждено уголовное дело о разбое, передает «Проспект Мира».

В кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш произошло не менее дерзкое нападение. На пятерых мужчин, приехавших отдохнуть из Новосибирска, напал глухарь. Это случилось, когда птицу решил покормить один из туристов, но он даже не успел открыть рюкзак, сообщает «Кузнецкое кайло».

В Красноярске — праздник. «Алюминиевые огурцы» пишут, что Книга рекордов России сразу два рекорда признала за флагштоком на Николаевской сопке. Во-первых, это теперь официально самый высокий флагшток в стране. Во-вторых, самый высокий флагшток с государственным флагом России.

Дальневосточный федеральный округ

Мировой атлас назвал якутский салат «Индигирка» худшим блюдом на свете. Тоже повод для радости. Ведь о салате из замороженной рыбы теперь узнали во всем мире. Yakutsk News уточняет, что на втором месте пицца-торт. На третьем хаукарль — исландское блюдо из частично разложившейся, а затем завяленной полярной акулы.

Житель Колымы смастерил нунчаки и угодил под суд. «Смотровая вышка» уточняет, что по закону нунчаки — это холодное оружие, поэтому их изготовление в России запрещено. Магаданец об этом не знал, он планировал заниматься восточными единоборствами, поэтому сам сделал реквизит. Скорее всего, наказание его будет условным.

В Хабаровском крае появился тигр-вандал, ломающий фотоловушки. «Октагон. Восток» узнал, что тигр сломал уже три фотоловушки. Причем одну ловушку он ухитрился утащить с собой в неизвестном направлении. Он снял ее, срезав когтем ремень, которым устройство крепилось к дереву. Благодаря карте памяти, сохранившейся на одной камер, удалось получить снимки полосатого хулигана.

Тигр Wallpapersshock.com

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 17 февраля.