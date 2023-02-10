Москва, 10 февраля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал реакцию президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на заявления Украины о бойкоте Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Софья Сандурская/ТАСС Дмитрий Свищев

«Бойкот — неприемлемая позиция, связанная с олимпийским движением. Совершенно верно говорит МОК о такой позиции. Вопрос не в стране, которая объявляет бойкот. Это неприемлемые меры давления на международное олимпийское движение», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс»

Также депутат выразил поддержку Томасу Баху и пожелал членам исполнительного комитета МОК выдержать давление, оказываемое на организацию со всех сторон.

Ранее президент Международного олимпийского комитета назвал бойкот Украиной Олимпийских игр 2024 года грубым нарушением Олимпийской хартии.

Напомним, что официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в Елисейском дворце 8 февраля заявлял, что окончательное решение о возможном участии российских спортсменов в ОИ-2024 будет принято летом текущего года.