Молдавия, , 13:56 — REGNUM В воздушном пространстве Молдавии зафиксирована ракета. Об этом 10 февраля сообщили в министерстве обороны республики.

Ракета «Калибр» © Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

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«Ответственные структуры учреждения обнаружили в 10:18 (11:18 мск) ракету, которая пересекла воздушное пространство Молдавии над городом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над городом Косауць Сорокского района», ― уточнили в оборонном ведомстве.

Также в министерстве заявили, что ракета направлялась в сторону Украины. Также в ведомстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в регионе и решительно осуждают нарушение воздушного пространства Молдавии.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские ракеты «Калибр» якобы вошли в пространство Молдавии и Румынии в результате массированного удара по Украине. Затем, по его словам, ракеты снова оказались над Украиной в точке пересечения границ трёх государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января молдавскими пограничниками у населённого пункта Ларга на границе с Украиной были обнаружены обломки очередной ракеты. Подобный инцидент произошёл в конце октября 2022 года. Эксперты опознали в обломках части зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 5В55 от советского ЗРК С-300ПС/ПТ.

В правительстве республики сразу же объявили виновной российскую сторону, заявив, что вышлют из страны дипломата посольства России.

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