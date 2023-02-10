Песков заявил, что прямая линия Путина с жителями России состоится

Москва, , 13:52 — REGNUM Прямая линия президента РФ Владимира Путина с жителями России является востребованным форматом, она состоится. Об этом 10 февраля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным © Алексей Никольский/РИА Новости

«Формат общения с людьми, прямая линия по-прежнему на повестке дня, этот формат востребованный, и, безусловно, он состоится», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля отметил, что на данный момент администрация президента РФ не может уточнить время проведения этого мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил возможность присутствия на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию новых категорий приглашенных, в том числе участников специальной военной операции (СВО).