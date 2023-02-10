Песков рассказал о своем отношении к Дню дипломатического работника
Москва, 10 февраля 2023, 13:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал отмечаемый 10 февраля День дипломатического работника своим личным праздником.
«Дипломатического должно быть много в любой работе. Это очень полезная профессия для любого направления. Конечно, воспринимаю это как свой личный праздник тоже», — сказал Песков в беседе с журналистами 10 февраля.
Ранее сообщалось, что президент российского государства Владимир Путин поздравил с Днем дипломатического работника сотрудников Министерства иностранных дел России, отметив, что представители ведомства с честью и достоинством выполняют свои обязанности.
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