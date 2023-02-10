Москва, 10 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал отмечаемый 10 февраля День дипломатического работника своим личным праздником.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Дипломатического должно быть много в любой работе. Это очень полезная профессия для любого направления. Конечно, воспринимаю это как свой личный праздник тоже», — сказал Песков в беседе с журналистами 10 февраля.

Ранее сообщалось, что президент российского государства Владимир Путин поздравил с Днем дипломатического работника сотрудников Министерства иностранных дел России, отметив, что представители ведомства с честью и достоинством выполняют свои обязанности.