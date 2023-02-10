В 2022 году 40 000 творческих работников повысили квалификацию за счет государства

Москва, , 17:21 — REGNUM В 2022 году благодаря национальному проекту «Культура» квалификацию за счет государства смогли повысить 40 000 творческих работников и управленческих кадров в сфере культуры. Для них с участием лучших специалистов отрасли и выдающихся деятелей культуры и искусств разработаны более 250 инновационных программ.

Театр Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР

В век развития информационных технологий получение новых знаний особенно актуально: культура постоянно развивается и видоизменяется, появляются новые возможности, а вместе с ними — новые профессии и требования для работников культуры. Чтобы адаптироваться к этим изменениям и полностью раскрыть потенциал, представители творческих профессий могут бесплатно получить новые знания в лучших профильных вузах — от Российской академии музыки имени Гнесиных до Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Театр (сс) 383961

К примеру, Центр непрерывного образования ГИТИС за три года участия в национальном проекте «Культура» обучил уже 5300 творческих и управленческих кадров, сообщила 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM директор Центра Тамара Потапенко:

«Именно благодаря национальному проекту «Культура» творческие люди и институт, получили возможность оборудовать шесть аудиторий-студий и два аппаратно-технических комплекса, которые позволяют прямо из института вести прямые трансляции занятий».

Говоря о процессе обучения, она пояснила, что занятия проводятся в смешанном формате: часть людей непосредственно присутствует на занятиях в институте и в это же время ведутся занятия посредством телетрансляции с регионами. Их проводят очень опытные и востребованные педагоги.

Театр Мимигранты Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Слушатели довольны. Вообще проект очень полезный. Люди получат новые знания и новые компетенции, как подпитку для своей работы в дальнейшем. Нам приятно, что приходят, к примеру, на обучение люди с большим опытом работы в театре и благодарят достаточно молодых (по сравнению с ними) педагогов.

Дело в том, что профессия актера очень сложна в эмоциональном плане и за долгие годы даже у профессионала может случиться эмоциональное выгорание. Актер начинает прислушиваться к себе, задавать вопросы: «Есть ли штампы?» Наша программа даёт возможность эмоциональной подпитки и понимание, куда актеру двигаться дальше и какой репертуар выбирать», — подчеркнула Тамара Потапенко.

Спектакль «Театр» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В настоящее время Центр непрерывного образования ГИТИС благодаря нацпроекту «Культура» реализует 22 программы, которые охватывают все сферы театральной деятельности. Это программы для актеров, режиссеров, сценографов, звукорежиссеров, художников по свету, костюмеров, гримеров, а также — менеджеров, продюсеров. Образовательные программы других центров также включают различные направления. Новое пространство для профессионального роста найдётся для библиотекарей, для сотрудников музеев и клубов, для преподавателей детских школ искусств. Так, бесплатное обучение в 2022 году прошли 632 специалиста учреждений культуры Алтайского края.

«Курсы были просто великолепные. Я получила огромный объем информации, было представлено много новой методической, музыковедческой литературы. Теперь этот материал будем использовать на наших уроках. За последние годы не было такого эффективного и очень продуктивного обучения как на этом проекте», — поделилась впечатлениями преподаватель теоретических дисциплин филиала Алтайского государственного музыкального колледжа в Бийске Елена Стригина.

С мнением коллеги согласна и преподаватель хоровых дисциплин из Рубцовска Марина Котлярова:

«Для нас, преподавателей малых городов, данные курсы — это хорошая возможность услышать и увидеть специалистов высокого уровня. Даже в тех областях, где кажется, что знаешь уже много, открываешь много новой, познавательной информации. Почувствовала себя студентом, когда отвечала на вопросы в конце обучения. При этом немаловажно, что материал можно было изучать в удобное для себя время».

Национальный проект «Культура» T. me/mininform64

Как сообщало ИА REGNUM, всего до конца 2024 года, благодаря национальному проекту «Культура», на базе 19 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение 200 000 работников культуры по всей стране. Обучение позволит освоить новые приёмы работы, даст навыки создания культурного продукта, отвечающего современным требованиям.