Москва, , 13:43 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил в ходе брифинга 10 февраля на вопрос журналиста об инициативе Владимира Путина воссоздать памятники на территории России.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Памятники устанавливают городские власти. Много наших организаций обращалось к властям тех стран, которые начали войну с памятниками, пытаясь эти памятники как-то получить. Но до сих пор, по-моему, это никому не удавалось», — сказал Песков.

Напомним, демонтаж памятников, связанных с советской историей, начался на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.