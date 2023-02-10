Москва, 10 февраля, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил в ходе брифинга 10 февраля на вопрос журналиста об инициативе Владимира Путина воссоздать памятники на территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Памятники устанавливают городские власти. Много наших организаций обращалось к властям тех стран, которые начали войну с памятниками, пытаясь эти памятники как-то получить. Но до сих пор, по-моему, это никому не удавалось», — сказал Песков.

Напомним, демонтаж памятников, связанных с советской историей, начался на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.