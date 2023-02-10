Москва, 10 февраля 2023, 13:41 — REGNUM Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей от землетрясения. По запросу властей Сирийской Республики будут направляться грузы с медикаментами и медоборудованием. Конкретную номенклатуру помощи согласовывают с сирийским руководством. Об этом сообщил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Землетрясение
Землетрясение
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, помощь сирийским друзьям оказывается по линии различных ведомств.

«В рамках этих контактов сирийское руководство дает информацию о своих потребностях, все они оперативно рассматриваются. По мере возможности они будут продолжаться», — заявил пресс-секретарь.

Напомним, вечером 9 февраля глава министерства здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш сообщил, что в результате разрушительного землетрясения в Сирии погибли до 1347 человек. Количество пострадавших превысило уже 2295 человек.