Песков заявил об оказании помощи Сирии медикаментами и медоборудованием

Москва, , 13:41 — REGNUM Россия продолжит оказывать помощь Сирии, пострадавшей от землетрясения. По запросу властей Сирийской Республики будут направляться грузы с медикаментами и медоборудованием. Конкретную номенклатуру помощи согласовывают с сирийским руководством. Об этом сообщил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, помощь сирийским друзьям оказывается по линии различных ведомств.

«В рамках этих контактов сирийское руководство дает информацию о своих потребностях, все они оперативно рассматриваются. По мере возможности они будут продолжаться», — заявил пресс-секретарь.

Напомним, вечером 9 февраля глава министерства здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш сообщил, что в результате разрушительного землетрясения в Сирии погибли до 1347 человек. Количество пострадавших превысило уже 2295 человек.