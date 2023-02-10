Москва, 10 февраля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. За разъяснениями на тему планов по сокращению с марта нефтедобычи в России лучше обратиться к вице-премьеру страны Александру Новаку, сообщил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На вопрос, для чего в России намерены сократить нефтедобычу с марта, который у журналистов возник после заявления Новака, Песков ответил:

«Лучше обратиться за разъяснениями к Новаку. Ведь мы говорим о его заявлении».

Отвечая на вопрос о том, проводила ли российская сторона по этому вопросу консультации с партнёрами по ОПЕК+, представитель Кремля сказал, что «с рядом участников ОПЕК+ были разговоры».

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Как сообщало ИА REGNUM, Новак ранее заявил, что в следующем месяце Россия на 500 тысяч баррелей в сутки добровольно снизит нефтедобычу, чтобы восстановить рыночные отношения.