Москва, , 13:41 — REGNUM Лишение президента России Владимира Путина ордена Почётного легиона не станет для главы государства проблемой. Об этом 10 февраля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин © Илья Питалев/РИА Новости

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Как подчеркнул официальный представитель Кремля, у российского президента совсем иные приоритетные вопросы.

«Не думаю, что это будет какой-то проблемой для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом. У него другие приоритетные вопросы, о которых хорошо известно гражданам России», — отметил Песков.

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Он добавил, что в настоящее время общение глав двух государств не сильно интенсивное.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля французский президент Эммануэль Макрон вручил своему коллеге с Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Франции — орден Почётного легиона. Журналисты поинтересовались у главы Пятой республики, не решил ли он отозвать эту награду у президента России Владимира Путина (российскому лидеру этот орден был вручён в 2006 году занимавшим на тот момент пост главы государства Жаком Шираком).

Макрон признался, что «такого решения пока не принял», отметил, что подобные шаги «всегда наполнены смыслом и нужно подобрать подходящий момент, чтобы их принять».

В свою очередь читатели французской газеты Le Figaro высмеяли угрозы Макрона лишить Владимира Путина ордена Почётного легиона. По их мнению, ценность этой награды уже давно является сомнительной, а потому такое решение французского лидера является бессмысленным.