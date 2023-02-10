Москва, 10 февраля, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В России не будут объявлять траур в связи с трагическими последствиями землетрясений в Турции. Об этом 10 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Ему задали вопрос в связи с объявленным в Турции семидневным трауром.

«Такой практики нет. Президент России [Владимир Путин] выразил соболезнования народу Турции в лице президента [Тайипа] Эрдогана», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия помогает Турции преодолеть последствия землетрясений, туда направлены соответствующие команды.

Напомним, землетрясение в Турции также привело к разрушительным последствиям в Сирии. Турции оказывают помощь, как сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу, 95 стран. В связи с антисирийскими санкциями помочь Дамаску решились только несколько стран, в том числе Россия.