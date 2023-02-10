Москва, , 13:36 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в беседе с журналистами 10 февраля прокомментировал информацию о том, что Владимир Зеленский якобы передал президенту Молдавии Майе Санду «российский документ» с планом по дестабилизации ситуации в стране.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо обращаться к господину Зеленскому, мы не знаем, о чем идет речь», — заявил он.

Ране сообщалось, что в ходе общения с Санду президент Украины Владимир Зеленский проинформировал ее о том, что переданный документ якобы доказывает планы России «установить контроль» над Молдавией.

Позднее директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук раскритиковал Запад и Киев за попытки подтолкнуть Молдавию к отказу от нейтралитета по отношению к ситуации на Украине.

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