Москва, , 13:31 — REGNUM Сирия самостоятельно принимает решение о работе границ. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 февраля прокомментировал вопрос журналиста о том, настаивает ли Москва на открытии границы Сирийской Арабской Республики для международных гуманитарных организаций.

Дамаск, Сирия © Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Это суверенное решение Сирийской Арабской Республики», — заявил Песков.

По его словам, Сирия самостоятельно принимает решение о работе границ с учетом тех форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после землетрясения.

«Мы со своей стороны оказываем помощь российским друзьям и продолжаем это делать», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число погибших в Турции и Сирии при землетрясении, которое произошло 6 февраля, превысило 20 тысяч человек. В Сирии российские военные принимают участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.