Москва, , 13:29 — REGNUM В Кремле ещё не решили, следует ли пускать иностранных журналистов на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом 10 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он ответил на вопрос: будет ли дана аккредитация иностранным СМИ на послание.

«Мы пока ещё не приняли решение, сообщим вам об этом», — сказал Песков.

Он также сообщил, что президент в предстоящем обращении сделает акцент на текущей ситуации.

Стоит отметить, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В декабре 2022 года он сказал, что решил перенести дату обращения, так как потребовалось время для дополнительного анализа ситуации.

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