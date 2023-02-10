Москва, 10 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В Кремле ещё не решили, следует ли пускать иностранных журналистов на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом 10 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Он ответил на вопрос, будет ли дана аккредитация иностранным СМИ на послание.

«Мы пока ещё не приняли решение, сообщим вам об этом», — сказал Песков.

Он также сообщил, что президент в предстоящем обращении сделает акцент на текущей ситуации.

Стоит отметить, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В декабре 2022 года он сказал, что решил перенести дату обращения, так как потребовалось время для дополнительного анализа ситуации.