Песков прокомментировал решение Польши закрыть пункт пропуска «Бобровники»
Москва, 10 февраля 2023, 13:28 — REGNUM Необходимо проанализировать последствия, которые может иметь для России закрытие польскими властями пункта пропуска «Бобровники» на границе с Белоруссией, сообщил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это надо анализировать, надо обратиться в Минтранс, какой объём грузов шёл до сих пор», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, в связи с этим решением Варшавы «могут возникнуть сложности». Чтобы делать какие-то шаги, нужно проанализировать все данные.
Напомним, польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский распорядился с 10 февраля «в связи с интересами государственной безопасности» приостановить движение на пограничном с Белоруссией пункте пропуска «Бобровники».
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