Москва, , 13:28 — REGNUM Необходимо проанализировать последствия, которые может иметь для России закрытие польскими властями пункта пропуска «Бобровники» на границе с Белоруссией, сообщил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это надо анализировать, надо обратиться в Минтранс, какой объём грузов шёл до сих пор», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в связи с этим решением Варшавы «могут возникнуть сложности». Чтобы делать какие-то шаги, нужно проанализировать все данные.

Напомним, польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский распорядился с 10 февраля «в связи с интересами государственной безопасности» приостановить движение на пограничном с Белоруссией пункте пропуска «Бобровники».

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