Москва, 26 декабря, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Волчек.

«Приношу соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Галины Борисовны Волчек. Галина Борисовна была талантливым режиссером и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее постановки и игра на сцене театра «Современник» вошли в историю искусства», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Волчек отличалась высокой работоспособностью и энергичностью, отметил парламентарий. За свою многолетнюю деятельность она внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, худрук театра «Современник» Галина Волчек скончалась в Москве на 87-м году жизни. О госпитализации Волчек с воспалением легких в Боткинскую больницу стало известно 24 декабря. Прощание с Волчек состоится 29 декабря в театре «Современник».