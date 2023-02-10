Москва, 10 февраля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день неизвестно, примет ли участие президент России Владимир Путин в митинге-концерте в Лужниках 22 февраля. Об этом 10 февраля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Стадион «Лужники»

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«Пока мне нечего сказать, если такое встанет в графике президента, мы сообщим», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что участие в масштабном митинге-концерте ко Дню защитника отечества, который пройдёт в Лужниках 22 февраля, может принять президент России Владимир Путин. Так же он может выступить перед собравшимися.

Мероприятие может стать своего рода «продолжением» послания российского лидера Федеральному собранию. Кроме митинга-концерта, в данный момент ведётся обсуждение возможности организации в Лужниках различных площадок на военно-патриотическую тематику.