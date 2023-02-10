Москва, 10 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Законопроект о гражданстве России для граждан ДНР и ЛНР правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Сергей Аверин/РИА Новости Жители Мариуполя на площади Ленина

Предлагается исключить граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики из числа иностранных граждан, которым вид на жительство предоставляется без получения разрешения на временное проживание.

Одновременно предлагается исключить указание на граждан названных республик из перечня иностранных граждан, освобождаемых от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации в целях получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Таким образом, федеральные законы «О беженцах» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» приводятся в соответствие с законами о том, что ДНР и ЛНР вошли в состав России, а жители этих республик перестали быть иностранцами.

До 1 января 2026 года будет действовать переходный период для правовой интеграции новых регионов с Россией.