Дамаск, 10 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Два транспортных самолета ИЛ-76 МЧС Российской Федерации доставят пострадавшему от землетрясений населению Сирии 70 тонн гуманитарной помощи. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщается на официальном сайте ведомства.

РИА Новости Пострадавшие в результате землетрясения в сирийском Алеппо

Уточняется, что первый самолет с 35 тоннами гуманитарного груза вылетел из аэропорта «Жуковский» в Сирию. Второе воздушное судно выдвинется в том же направлении в ближайшие часы.

На бортах транспортных самолетов МЧС в Сирию будут доставлены продукты питания, а также предметы первой необходимости, среди которых теплые одеяла и передвижные электростанции.

Ранее в Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации сообщалось, что принимающие участие в ликвидации последствий землетрясения в Сирии российские военнослужащие раздали пострадавшим более 38 тонн гуманитарной помощи.