Мишустин отправил на пенсию главу ФТС Владимира Булавина

Москва, , 13:17 — REGNUM Главу Федеральной таможенной службы Владимира Булавина отправили в отставку. Распоряжение об этом подписал 10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин.

Владимир Булавин © Владимир Астапкович/РИА Новости

Должность руководителя ведомства, согласно распоряжению, будет временно исполнять первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов.

Как сказано в документе, Булавин освобожден от должности в связи достижением 70 лет — предельного возраста нахождения на государственной службе.

Напомним, Владимир Булавин руководил ФТС более шести лет, он возглавил таможенную службу России 28 июля 2016 года. Его первым заместителем в феврале 2017 года был назначен Руслан Давыдов.

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