Москва, , 13:27 — REGNUM Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с прибывшим в Москву гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МИД РФ.

Запорожская АЭС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Состоялось углубленное обсуждение проблематики ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рябков и Гросси также обсудили другие вопросы, которые были важны для сторон.

Напомним, глава МАГАТЭ прибыл в Москву 9 февраля. Перед поездкой в РФ он сообщил, что собирается предложить новые способы, как обеспечить безопасность ЗАЭС, обстреливаемую с украинской стороны.

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