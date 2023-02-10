Москва, 10 февраля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с прибывшим в Москву гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Состоялось углубленное обсуждение проблематики ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Рябков и Гросси также обсудили другие вопросы, которые были важны для сторон.

Напомним, глава МАГАТЭ прибыл в Москву 9 февраля. Перед поездкой в РФ он сообщил, что собирается предложить новые способы, как обеспечить безопасность ЗАЭС, обстреливаемой с украинской стороны.