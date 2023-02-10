Брянск, 10 февраля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Беспилотник типа «Крыло» кустарного производства вооружённых формирований Украины был сбит утром 9 февраля средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области. Об этом 10 февраля сообщил знакомый с ситуацией источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

Как рассказал источник, 9 февраля в дежурную часть УМВД России по Брянской области из УФСБ России по Брянской области поступило сообщение о том, что в 07:30 мск военнослужащие войск ПВО из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» сбили беспилотник типа «Крыло» кустарного производства при прохождении дроном воздушного пространства РФ в районе деревни Супонево Брянского района Брянской области (110 километров от границы с Украиной).

Также источник уточнил, в 07:35 поступило сообщение из службы «112» о том, что в посёлке Теменичи Брянского района Брянской области по адресу: улица Овражная, дом 1А получил повреждения жилой дом, это произошло, как предполагается, в результате падения беспилотника.

При этом он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в четверг, 9 февраля, вооружённые формирования Украины предприняли несколько попыток нанести удары с использованием беспилотников по позициям российских пограничников и военных в Брянской области.