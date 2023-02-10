Новосибирск, , 13:07 — REGNUM Центральный район Новосибирска заключил под стражу фигурантку дела о взрыве газа в многоэтажном доме с последующим обрушением здания. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда в пятницу, 10 февраля.

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

«Избрать в отношении Урбах Ирины Александровны меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 9 апреля 2023 года», — приводит агентство слова судьи.

Уточняется, что 45-летняя Ирина Урбах, производившая обслуживание газовых плит в доме, задержана следственным комитетом по делу об оказании небезопасных услуг.

Напомним, что в результате частичного обрушения дома в Заельцовском районе Новосибирска погибли 13 человек. Также при поисково-спасательных работах на месте происшествия из-под завалов были извлечены 14 человек, девять из которых доставлены в больницу.

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