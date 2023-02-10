Москва, , 13:03 — REGNUM Вопрос о включении украинской стали в так называемую зерновую сделку обсуждать пока рано. Прежде надо выполнить остальные договоренности, которые были прописаны в документе. Речь, в частности, идет о снятии ограничений с экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде чем рассуждать о расширении черноморских договоренностей на иные товарные позиции, например сталь, следует обеспечить полноценную реализацию тех, которые уже подписаны», — заявил дипломат.

Вопрос о включении в «зерновую сделку» украинской стали ранее поднимала киевский министра экономики Юлия Свириденко.

Напомним, согласно заключенным соглашениям по зерновой сделке, подписанной 22 июля 2022 года Россией, Турцией, Украиной и ООН, Украина получает возможность перевозить по Черному морю зерно, продовольствие и удобрения. Россия же должна была, согласно соглашению, получить возможность экспорта продовольствия и удобрений. Однако, что касается российской части договоренностей, то они до сих пор не исполнены.

При этом действие «зерновой сделки» автоматически продлено еще на 120 дней после срока её окончания — 18 ноября 2022 года.

О том, что в отношении России до сих пор нет решений по поводу её части сделки, не раз говорилось российской стороной, в том числе и на полях заседаний ООН. Однако решения специально созданного Совместного координационного центра (СКЦ), который работает в Стамбуле, до сих пор не приняты.