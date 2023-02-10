Париж, , 13:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон делает все, чтобы усугубить конфликт на Украине и опустошить французскую армию. Такое мнение выразил французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо в социальной сети Twitter.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон © Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Французский политик категорически не согласен с возможными поставками на Украину вооружения. Он раскритиковал слова Макрона, который не исключает поставки нового вооружения Киеву.

«Он только что заявил об этом в Брюсселе. Безумие!» — считает Флориан Филиппо, назвав отправку на Украину денег и военной техники «топливом войны».

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал желание Запада накачивать Украину оружием. Это не способствует успеху российско-украинских переговоров, сказал Песков.