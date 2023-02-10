Киев, 10 февраля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Украинские Вооружённые силы истратили почти все имевшиеся у них боеприпасы. Об этом заявил замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью, опубликованном 9 февраля Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сейчас у нас почти ноль боеприпасов», — сказал Жовква.

Он посетовал на то, что запасы быстро кончаются. Представитель офиса Зеленского также заявил, что ВСУ нуждаются, кроме боеприпасов, в артиллерии дальнего действия, танках и истребителях.

На этой неделе Зеленский посетил Лондон и Брюссель, где просил, чтобы Киеву поставляли вооружение и боеприпасы.

Напомним, силы ВСУ ежедневно обстреливают гражданские объекты в населённых пунктах Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. 9 февраля врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в последнее время украинская сторона стала прицельно бить по больницам.