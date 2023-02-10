Люберцы, Московская область, 10 февраля, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Скандал в зале Люберецкого городского суда Московской области устроил бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, осуждённый по делу об организации двух убийств и одного покушения, после того как был оглашён приговор. Об этом 10 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Сергей Карпухин/ТАСС Оглашение приговора бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

После оглашения приговора суда экс-губернатор заявил, что ему понятен приговор, однако затем начал кричать, обращаясь к суду и высказывая своё недовольство приговором, который он считает несправедливым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был приговорён к 22 годам тюрьмы за организацию двух убийств и одного покушения.

Отметим, 2 февраля суд присяжных признал бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в организации покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского и в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Обвинение потребовало для обвиняемого 23 года заключения с отбыванием в колонии строгого режима.

В свою очередь, Фургал попросил признать его невиновным, утверждая, что вопросы бизнеса, если он не криминальный, никогда не решались путём убийства. При этом ещё на этапе расследования СК РФ эксперты по итогам инновационного психолого-лингвистического исследования пришли к выводу, что экс-губернатор Хабаровского края неискренен в своих показаниях. Причастность Фургала и других членов банды к убийствам и покушению подтверждают показания потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, а также другие доказательства.